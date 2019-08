Freitagabend wurde eine Suchaktion der Eisenerzer und Tragösser Bergretter sowie der Alpinpolizei nach einem vermutlich in eine alpine Notlage geratenen 59-jährigen Wiener gestartet, die jedoch erfolglos abgebrochen werden musste.

Auch ein Polizeihubschrauber beteiligt sich an der Suchaktion nach einem 59-jährigem Wanderer © Johanna Birnbaum

Ein 59-jähriger Wiener startete Freitag um 7.45 Uhr eine Wanderung vom Gsoll in Eisenerz in Richtung Gerhartsbachsattel und weiter in Richtung Sonnstein. Danach wollte er weiter durch wegloses Gelände zur Sonnsteinalm und dann zur Paffingalm.