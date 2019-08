Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vormittags absolvierten die Lehrlinge ein intensives Arbeitsprogramm in einer Sprachschule, nachmittags gab es gemeinsame Ausflüge © Voestalpine

Insgesamt 16 Lehrlinge der Voestalpine Donawitz verbrachten eine Woche im südenglischen Küstenstädtchen Seaford, wo sie ihre Englischkenntnisse vertieft haben. Diese Sprachreise gehört fix zum Programm der Ausbildung im zweiten Lehrjahr.

Vormittags muss in England die Schulbank gedrückt werden, und an den Nachmittagen wurde den Lehrlingen ein vielfältiges Besichtigungsprogramm geboten. Dazu gehörte etwa ein Rundgang vom Buckingham Palace zur Dowing Street. Besucht wurden auch die Klippen von „Beachy Head“ in Eastbourne und die „Seven Sisters“ von Seaford sowie Windsor Castle und einige Ausflugsziele mehr.