Markus Riedler gründete vor 27 Jahren das Plattenlabel „Napalm Records“ mit Sitz in Eisenerz © KK

Exakt 470.448 Follower hat Napalm Records auf Facebook und mit 767 Millionen Videozugriffen aus Österreich auf seinem Youtube-Kanal spielt das Heavy Metal- und Hardrock-Label in der Königsklasse österreichischer Unternehmen mit. Das Besondere an Napalm Records, das zu den weltweit größten Labels in desem Bereich zählt: Firmensitz ist Eisenerz, Standorte gibt es noch in Berlin, London, New York und Austin/USA.