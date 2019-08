Terrortrainingzentrum am Erzberg Zentrum am Berg: Forschung, Brände und Terroreinsätze

Tunnelforschungs- und Trainingszentrum „Zentrum am Berg (ZaB)“ könnte um „Trainingszentrum für Sonderlagen“, sprich Terrorbekämpfung, ergänzt werden. Kosten: 13 Millionen Euro.

Terrortrainingzentrum am Erzberg

Die Feuerwehr Trieben zeigte Donnerstagmittag im Tunnelforschungszentrum „Zentrum am Berg“ das Löschen eines Pkw-Brandes in einem Tunnel © Johanna Birnbaum

Die Baufortschritte sind unübersehbar, auf 1050 Meter Seehöhe am Erzberg in Eisenerz. Das „Zentrum am Berg (ZaB)“, das Tunnelforschungszentrum, das von der Montanuniversität Leoben betrieben wird und gemeinsam mit Partnern, dem Land und dem Bund entsteht, kann sich bereits jetzt sehen lassen.