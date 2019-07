Kleine Zeitung +

Iron Road for Children 2019 Kurzer Regen trübte heiße Stimmung nicht

Freitag Mittag startete das dreitägige Benefizfestival „Iron Road for Children 2019“, das bis Sonntag Tausende Biker, US Car- und Vespafans nach Leoben und in die Obersteiermark bringt.