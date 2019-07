Andreas Gamsjäger startete 1991 mit McDonald’s in Bruck, 1999 kam Leoben dazu. Mittlerweile ist er Chef von fünf Filialen.

Im Sommer setzt sich Andreas Gamsjäger gerne auf seine Vespa © Freisinger

Herr Gamsjäger, Sie sind gebürtiger Oberösterreicher, haben eine Gastronomie-Ausbildung absolviert. Wie sind Sie 1985 bei McDonald’s gelandet?

Ich habe meine Lehre im Salzburger Peterskeller gemacht und gemerkt, dass man in der Gastronomie nur weiterkommt, wenn Chef oder Oberkellner in Pension gehen. Dann hat McDonald’s in der Getreidegasse einen Assistenten gesucht. Obwohl der Franchise-Nehmer skeptisch war und geglaubt hat, dass ich nach drei Wochen wieder weg bin, blieb ich hartnäckig.