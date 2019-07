Ernten wie damals"Troad-Schneiden" mit Sense und Sichel in Kraubath

Facebook

Wie herkömmlich „Troad“ geschnitten wurde interessierte die Kleinen und Großen © Isabella Jeitler

In Gott’s Namen, gemmas an. So hat’s früher schon geheißen“, lässt Walter Herk alle wissen, die sich rund um den großen Holztisch sitzend und stehend versammelt haben. Apfelmost und eine herzhafte Brettljause sind auch schon aufgetischt. Denn gleich soll das von Walter und Resi Herk soeben sehr ausführlich erklärte Handwerk des „Troad-Schneidens“ auf ihren Feldern in die Tat umgesetzt werden.