Im Ferienprogramm der Stadt Leoben gibt es Theaterworkshops für Kinder und Jugendliche mit Profis. Diese kommen sehr gut an und bieten jede Menge Spaß.

Ambitionierte Jung-Schauspielerinnen und Schauspieler mit Susanne Zöllinger und Viktoria Steiner im Stadttheater Leoben © Andrea Walenta

Es knistert ein wenig, wenn man das Foyer des Stadttheaters Leoben betritt. Warum? Dort sitzen 29 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 15 Jahren und warten gespannt auf den Beginn des Theaterworkshops, der vom Regieduo Viktoria Steiner und Susanne Zöllinger, kurz SteinÖllinger, in bewährter Weise geleitet wird. Die meisten blicken in ihre Texte und bereiten sich konzentriert vor, denn: Wer will denn schon zu Beginn aus der Rolle fallen?