Neben der Benefizveranstaltung "Iron Road For Children", die das kommende Wochenende mit vielen Programmpunkten in Leoben und im Bezirk prägen wird, gibt es weitere Feste, Sportveranstaltungen und ein Sommertheater der Landjugend Gai.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Mitglieder der Landjugend Gai laden am Samstag um 19.30 Uhr zum Sommertheater auf den Dorfplatz in Schardorf. © KK

DONNERSTAG, 25.7

LEOBEN. Jackpot - Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Das Fitnessprogramm wird nun auch in Leoben kostenlos angeboten, die Sozialversicherung übernimmt dabei die Kosten für zwölf Bewegungseinheiten. Das Training übernimmt Karin Pabel. Raum im Puls der Zeit, Franz Josef Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr.

LEOBEN. Seniorenklub mit Helga Schmidt, Seniorenbetreuerin der Stadt Leoben. Infos unter Tel. (03842) 4062-372 oder buergerkommunikation@leoben.at. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld Zeile A1, von 13 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Achterbahn. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat die Möglichkeit zum ungezwungenen Erfahrungsaustausch. Anmeldung nicht erforderlich. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, von 15.30 bis 18 Uhr.

TROFAIACH. Kinder stark machen fürs Leben. Vortrag um 9.30 Uhr. Die Mütter/Elternberatung beginnt um 14 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.