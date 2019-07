Facebook

Polizei Leoben und Stadt Leoben nehmen die Abstellplätze am Hauptbahnhof ins Visier © Pressberger

Stadt Leoben und Polizei Leoben starten am Mittwoch, dem 7. August, einen „Sommerputz“ der Fahrradabstellplätze am Hauptbahnhof und widmen sich dem Thema Fahrradsicherheit. In der Zeit von 11 bis 14 Uhr findet dieser „Sommerputz“ der Fahrradabstellplätze am Hauptbahnhof statt. Beamte der Polizei Leoben unterstützen diese Aktion und führen vor Ort Überprüfungen durch, ob die abgestellten Fahrräder gestohlen beziehungsweise herrenlos sind oder vergessen wurden. Herrenlose oder vergessene Fahrräder werden entfernt. Gestohlene oder nicht abgesperrte Fahrräder werden sichergestellt.