Markus Nömayer (22) hat geschafft, wovon viele träumen: Er beginnt im September bei Google in Dublin zu arbeiten.

Mitte September beginnt für Markus Nömayer (22) aus Eisenerz der Arbeitsalltag bei Google im irischen Dublin © KK

Die Wohnungssuche ist im Laufen, und auch die Umgebung seiner neuen Heimat hat Markus Nömayer aus Eisenerz mit seiner Freundin Christina schon erkundet. „Dublin ist wunderschön, und ich freue mich schon sehr auf meine Arbeit dort“, erzählt der Absolvent des Studienzweigs „Marketing and Sales“ am Campus02 in Graz. „Ich habe im September noch meine Bachelorprüfung und dann geht es gleich nach Irland“, sagt er.