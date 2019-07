Der Fohlenhof in Kalwang wird am Samstag, dem 20. Juli, erstmals von der styriarte-Klangwolke umhüllt.

Premiere in Kalwang

Concentus Musicus Wien spielt die "Brandenburgischen Konzerte" von Bach © Johannes Baumannn

Simone Maurer-Jobst und Günter Aigner vom Verein Kalwang Kultur sind voller Vorfreude auf den 20. Juli. Dem Verein ist es gelungen, eine Idee von Maurer in die Tat umzusetzen: Die styriarte-Klangwolke über Kalwang schweben zu lassen.

Jedes Jahr findet die Klangwolke als beliebtes Produkt einer intensiven Zusammenarbeit von ORF und styriarte statt, heuer zum 13. Mal. Dabei wird, neben Übertragungen auf Radio Steiermark und in ORF III, an 25 Orten der Steiermark ein Konzert des styriarte-Programms live als Radio- und Fernseh-Public Viewing übertragen.