Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Stadtbücherei Trofaiach sucht nach den beliebtesten Leseplätzen der Stadt © Freisinger

Die einen machen einen gemütlichen Spaziergang im Grünen. Die anderen schnappen sich ein Buch und suchen sich ein lauschiges Plätzchen in der Natur, wo sie in aller Ruhe durch ihren packenden Lesestoff schmökern können. Nun lädt die Stadtbücherei Trofaiach alle begeisterten Leseratten ein, Fotos von ihren liebsten Outdoor-Leseplätzen per Mail einzuschicken. „Die Aufnahmen werden gesammelt, auf Posterformat ausgearbeitet und im Rahmen einer Vernissage in der Stadtbücherei gezeigt“, erklärt Christoph Grill, Pressechef der Stadtgemeinde Trofaiach.