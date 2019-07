Trotz permanenter Säuberung sind Spielplätze in Leoben immer wieder extrem vermüllt. Das ärgert vor allem Eltern kleiner Kinder.

Immer wieder vermüllter Spielplatz in der Salzlände © KK

"Richtig entsetzt war ich, als ich diese Müllhalde am Spielplatz in der Salzlände in Judendorf gesehen habe", meint eine Leobenerin, die kleine Töchter im Alter von eineinhalb und vier Jahren hat. Und weiter: „Es ist einfach schade, dass ich mit meinen beiden Mädels zwischen Müll und Zigarettenleichen spielen muss.“ Sie wünscht sich, dass die Verantwortlichen der Stadtgemeinde Leoben eine Lösung finden, die den momentanen Zustand zumindest entschärft.