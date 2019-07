Die Feuerwehrjugendbewerbe in Mautern konnten reibungslos und ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen. Der Zuschaueranstrom war enorm.

Der Sieger beim Feuerwehrjugend-Leistungsabzeichen war das Team Labuch 1 © Werner Tomsits

Das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der steirischen Feuerwehrjugend, die in Mautern eindrucksvolle Leistungen zeigte. Und zwar beim 49. Landesfeuerwehrjugend-Leistungsbewerb und beim 12. Landesfeuerwehrjugend-Bewerbsspiel. In Mautern selbst steht man freilich noch ganz unter dem Eindruck der vielen Kinder und Jugendlichen, etwa 3000 an der Zahl, die das Bild der Marktgemeinde zwei Tage lang beherrscht haben. Und zwar positiv.