Fahranfänger und ihre Fahrlehrer sind immer öfter Beschimpfungen anderer Autofahrer ausgesetzt © Gery Wolf

Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer und umsichtiges, vorausschauendes Agieren im Straßenverkehr – diese wirklich unerlässlichen Tugenden von Fahrzeuglenkern scheinen zunehmend wachsender Aggression zu weichen. Ein Umstand, von dem gerade Fahrlehrer ein Lied in zahlreichen Strophen singen können. „Ein Fahrschulauto ist für viele Verkehrsteilnehmer von vorneherein das Signal, der ist zu langsam unterwegs und kann nicht fahren – den muss ich überholen“, meint Helge Plonner, der in Leoben eine Fahrschule hat.

Mit Fahrschülern übe man zuerst natürlich in einer verkehrsberuhigten Zone. „Aber irgendwann muss man sich in den Verkehr begeben“, so Plonner. Und der Fahrschüler sei immer wieder in Stresssituationen: „Etwa, wenn ihm beim Anfahren vor der Ampel der Motor abstirbt und hinter ihm steht eine Kolonne. Da ist es nicht hilfreich, wenn man dann auch noch ein Hupkonzert veranstaltet.“