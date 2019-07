Zeugenaufruf Nach Autoattacke vor Disco: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Facebook

Nachdem ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in der Nacht auf den 9. Juli nach einem Streit mit dem Pkw auf eine Personengruppe in Niklasdorf, Bezirk Leoben, losgefahren sein soll, wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Dabei ist der polizeilich bekannte Mann nach einem Streit in der Disco in Niklasdorf mit dem Auto seiner Freundin auf etwa 20 bis 30 Personen zugefahren, bei der Einvernahme hat er zugegeben, selbst gefahren zu sein.

Zeugen und Personen, die Angaben zum Vorfall geben können, mögen sich bei der Polizeiinspektion Trofaiach melden, unter Tel. 059 133/6327.

"Damit wir in diesem Fall weiterkommen, benötigen wir dringend Fotos, Videos und Zeugenhinweise", so Heidelinde Weghofer von der Landespolizeidirektion Steiermark. Zeugen, die Fotos oder Videos besitzen, werden gebeten, diese der Polizeiinspektion Trofaiach zur Verfügung zu stellen.