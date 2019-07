Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die norwegische Band Dimmu Borgir ist beim Area53-Festival in Schladnitz dabei © Mohai/APA

DONNERSTAG, 11. 7.

LEOBEN. Area 53-Festival. Rock-/Metalfestival 25 Bands u.a. Schandmaul, Dimmu Borgir, Children of Bodom, Saltatio Mortis u.v.m. VAZS Tenne Schladnitz, Schladnitzstraße 53, 13 Uhr. Tel. (0316) 871 871 11, Tel. (03842) 237 65.

LEOBEN. Jackpot – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Kostenlos, die Sozialversicherung übernimmt dabei die Kosten für zwölf Bewegungseinheiten (90 min.) Das Training übernimmt Karin Pabel. Raum im Puls der Zeit, Franz-Josef-Straße 11, von 9.15 bis 10.45 Uhr.

LEOBEN. Seniorenklub der Stadt Leoben. Jeden Montag, Dienstag und Donnerstag im Monat mit Helga Schmidt, Seniorenbetreuerin der Stadt Leoben. Infos unter buergerkommunikation@leoben.at oder (03842) 4062-372. Die ZeiLE, Am Lerchenfeld Zeile A1, von 13 bis 17 Uhr.

LEOBEN. Achterbahn. Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen haben jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat in der sozialpsychiatrischen Tagesstruktur von Rettet das Kind die Möglichkeit zum ungezwungenen Erfahrungsaustausch bei Kaffee und Kuchen. Eine Mitarbeiterin des Vereins Achterbahn begleitet die kostenfreie Selbsthilfegruppe. Anmeldung nicht erforderlich. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur, Homanngasse 7-9, 15.30 bis 18 Uhr.

MAUTERN. Tierpark Mautern. Einblick in eine Alpentierwelt voller Abenteuer. Der Wilde Berg Mautern, Alpsteig 1, von 9 bis 18 Uhr. Tel. (03845) 22 68.

TROFAIACH. Frühgeborenentreff um 9.30 Uhr. Mütter/Elternberatung um 14 Uhr. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c.