Am Freitag geht es mit dem 49. Landesjugend-Leistungsbewerb der Feuerwehren in Mautern los, wo man sich auf die Gäste freut.

Neben der Schnelligkeit ist auch fehlerfreies Arbeiten bei den Bewerben gefragt © LFV/FRANZ FINK

Heiß her geht es ab Freitag in Mautern, wo der steirische Feuerwehrnachwuchs seine Champions 2019 küren wird.

Etwa 3000 Mädchen und Burschen, Betreuer und Funktionäre werden in den nächsten zwei Tagen in Mautern erwartet. Und sie werden ihr Bestes geben, denn das Motto lautet: Vollgas auf der Bewerbsbahn und beim Hindernislauf.