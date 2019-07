Ein Jus-Studium in Rekordzeit neben einem 30 Stunden-Job – jetzt schreibt Pegah Roushanai aus Leoben gerade an ihrer Dissertation.

In Rekordzeit

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nach zweieinhalb Jahren hat sie den Master in der Hand © KK

Wenn man auf den Strand statt einem schwedischen Krimi lieber sein Völkerrechts-Fachbuch mitnimmt, das Jus-Studium neben einem 30 Stunden Job in nur zweieinhalb Jahren absolviert und mit 22 Jahren schon an seiner Doktorarbeit schreibt, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der große Traum auch in Erfüllung gehen wird – Rechtsanwältin zu werden. Pegah Roushanai heißt die junge Dame, auf die diese Dinge nämlich allesamt zutreffen.