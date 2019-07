Facebook

NR-Kandidat Max Lercher, Betroffene Marlene Lenz und Betriebsrat Alois Madenberger © Sarah Ruckhofer

Mit ihrem Antrag ist die SPÖ im Parlament diese Woche abgeblitzt, nun wendet man sich an die Öffentlichkeit: „Die Betriebskrankenkassen der Obersteiermark sollen durch die Sozialversicherungsreform aufgelöst werden“, erklärt Max Lercher, der für die SPÖ als Spitzenkandidat in den Nationalratswahlkampf geht. Drei solche Kassen gibt es in der Steiermark, in Zeltweg, Kapfenberg und Leoben sind insgesamt 30.000 Arbeiter und Angestellte von der Reform bedroht. Ihnen droht der Verlust zusätzlicher Sozialleistungen, Lercher spricht von einer „massiven Leistungskürzung für Versicherte und Mitversicherte“. Unter dem „Deckmantel der Zentralisierung“ ortet er einen „Anschlag auf Arbeitnehmer“.