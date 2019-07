Die Bergschmiede am Erzberg steht beim Kultursommer der Eisenstraße ebenso im Mittelpunkt wie ein vielfältiges Kulturprogramm.

In der Bergschmiede am Fuße des Erzbergs arbeiten derzeit Künstler unter der Gesamtleitung von Claudia Czimek © KK

Ein umfangreiches und abwechslungsreiches Programm bietet in diesem Jahr wieder das Festival „Kultur an der Eisenstraße“, das vom Verein „Steirische Eisenstraße“ erarbeitet wurde. Dessen Obmann, der Trofaiacher Bürgermeister Mario Abl, betont, im heurigen Programm, zukünftige Vorhaben an der Eisenstraße „definieren“ zu wollen.