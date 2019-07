Prozess in Leoben"Ich bin mit der fixen Idee aufgewacht, dass mir mein Mann etwas antun will"

Steirerin stach auf ihren Ehemann ein. Weil sie als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, gab es am Montag im Landesgericht Leoben nur einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt.

Prozess in Leoben

Im Landesgericht Leoben ist am Montag eine Obersteirerin vor einem Geschworenensenat gestanden. Die Frau soll im Februar mit einem Küchenmesser auf ihren schlafenden Ehemann losgegangen sein. Sie fügte ihm eine schwere Verletzung am Arm zu, weitere Stiche konnte er abwehren. Weil sie als nicht zurechnungsfähig eingestuft wurde, gab es nur einen Antrag auf Einweisung in eine Anstalt.