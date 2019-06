Große Bauarbeiten stehen in der Langefelderstraße bevor: Sie bekommt zwei Kreisverkehrsanlagen.

Die Langefelderstraße wird im Sommer umfassend saniert © Freisinger

Den Gemeinderat von Trofaiach beschäftigte in seiner jüngsten Sitzung unter anderem das Thema Verkehr: In den Sommermonaten wird die sehr stark befahrene Langefelderstraße umfassend saniert. Bei dieser Gelegenheit soll der Versuch unternommen werden, im Bereich der Abfahrten und Auffahrten auf die Trofaiacher Umfahrungsstraße eine Beschleunigung des Verkehrs zu erzielen. Dazu werden zwei Kreisverkehrsanlagen an der Langefelderstraße gebaut.