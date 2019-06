Sommer Open Air, Wiesenfest In Leoben geben Schlager- und Volksmusik den Ton an

Großes Sommer Open Air am Hauptplatz bei gratis Eintritt und 10. Leobener Wiesenfest.

Gerhard Samberger, Franz Brandl und Maximilian Jäger präsentieren das Programm vom Sommer Open Air und Wiesenfest 2019 © Isabella Jeitler

Da wird der Leobener Hauptplatz wieder gut gefüllt sein, wenn am 4. Juli Johnny Logan, Francine Jordi und Nino de Angelo das Wohnzimmer der Stadt zur großen Bühne machen. Das lässt sich kein Schlager- und Volksmusikfan gerne entgehen, wenn neben den Dreien noch die Grafen, Oliver Haidt und Julia Buchner auf der Bühne stehen, bei freiem Eintritt. Um das zu ermöglichen, habe die Stadt Leoben einen Zuschuss von 40.000 Euro gewährleistet und Franz Brandl als Organisator beauftragt. „Früher war das ja immer das Radio Grün Weiß Fest, heuer findet es als Sommer Open Air statt. Aber lassen wir die Musik am 4. Juli für sich sprechen“, so Gerhard Samberger, Leiter vom Kulturmanagement Leoben.