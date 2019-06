Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brandeinsatz in Müllentsorgungsbetrieb © FF St. Stefan ob Leoben

Zu einem größeren Feuerwehreinsatz kam es am Donnerstagmorgen in einem Müllentsorgungsbetrieb in St. Michael in der Obersteiermark. In einer Metallschredder-Anlage war ein Brand ausgebrochen. Insgesamt standen vier Feuerwehren aus dem Bezirk mit 26 Kräften im Einsatz.