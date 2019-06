Lucas Holzer (18) überzeugte mit seiner vorwissenschaftlichen Arbeit in Umweltchemie, der besten in Österreich.

Maturant Lucas Holzer (18) aus Trofaiach wurde von der Gesellschaft Österreichischer Chemiker mit dem Sonderpreis für umweltchemische Arbeit ausgezeichnet © Johanna Birnbaum

Die Matura am Neuen Gymnasium in Leoben hat Lucas Holzer (18) aus Trofaiach mit ausgezeichnetem Erfolg in der Tasche. Nichts Außergewöhnliches für den begabten jungen Mann, der die Inhalte, die er erlernt, bis ins kleinste Detail versteht, wie seine Lehrer betonen. So gut versteht, dass er auch bei seiner vorwissenschaftlichen Arbeit in Chemie eine hochrangige Jury von seinem Können, seinem Wissen und seinem wissenschaftlichen Verständnis überzeugen konnte.