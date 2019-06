Bernd Kaufmann, Milchbauer aus Trofaiach, wünscht sich eine völlige Trendwende in der modernen Agrarpolitik. Und er erklärt, warum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernd Kaufmann ist Landwirt in Gai und seit Jahren scharfer Kritiker der Milchwirtschaft © Andreas Schöberl-Negishi

Unter den Landwirten in ganz Österreich herrscht eine extrem resignative Stimmung – auch in der Region Leoben“, sagt Bernd Kaufmann. Der Milchbauer aus Trofaiach ist seit etlichen Jahren als Mitglied der IG Milch ein scharfer Kritiker der Agrarpolitik. Daran hat sich nichts geändert. „Wir brauchen eine Wende, aber mit der herrschenden Agrarpolitik ist die nicht zu schaffen“, meint Kaufmann. Er kenne eine Menge junger Landwirte, die gerne den Hof der Eltern übernehmen wollen, aber: „Entweder trauen sie sich selbst nicht drüber oder in manchen Fällen raten ihnen sogar die eigenen Eltern davon ab“, erzählt Kaufmann.