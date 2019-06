Facebook

KP-Vorschläge für das Parkkonzept: Jakob Matscheko und Werner Murgg (von links) © Andreas Schöberl-Negishi

"Parken in Leoben ist ein heißes Thema. Etliche Leute melden zurück, was sie für Probleme mit dem neuen Parkkonzept haben und was sie anzipft", so KP-Jakob Matscheko. Und Werner Murgg, KP-Stadtrat von Leoben, legt ein Schäuferl nach: „Es entsteht der Eindruck, dass es nur um Abzocke geht und nicht um den versprochenen Lenkungseffekt“, meint er. Gemeinsam mit Parkraumexperten habe man sich Gedanken gemacht, was man konkret abändern könnte.