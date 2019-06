Kleine Zeitung +

Landesfeuerwehrtag 2019 Trofaiach wird Ende Juni zum heißen Pflaster

Feuerwehrmänner und -frauen aus dem In- und Ausland sind von 28. bis 29. Juni beim Landesfeuerwehrtag in Trofaiach zu Gast. Zwei Wochen später treten in Mautern im Lesingtal 3000 Feuerwehrjugendliche zum Wettkampf an.