"Alle Ausländer sollen sterben"Steirer fuhr vor Disco auf Personengruppe los

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Disco Bollwerk in Niklasdorf © Andreas Schöberl-Negishi

Ein 22-jähriger Steirer soll in der Nacht auf Sonntag vor einer Disco in Niklasdorf (Bezirk Leoben) mit einem Auto auf eine Personengruppe zugefahren sein. Die 20 bis 30 Personen retteten sich, indem sie zur Seite sprangen. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, fuhr der polizeilich bekannte Mann davon, er wurde daheim angetroffen und festgenommen. Er behauptet, ein Freund sei gefahren ...

Vor dem Vorfall war es zwischen Jugendlichen, unter ihnen war auch der 22-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, zu einem Streit gekommen. Dieser wurde erst von Security-Mitarbeitern geschlichtet - später traf der 22-Jährige vor dem Lokal aber wieder auf seine Kontrahenten. Laut Polizei soll er dabei gesagt haben, dass alle Ausländer sterben müssen und dass er sie überfahren werde.

Danach startete der Obersteirer das Auto seiner 20-jährigen Freundin und fuhr laut Zeugenangaben mit erheblicher Geschwindigkeit auf die Gruppe von rund 20 bis 30 Personen zu. Diese sprangen zur Seite, woraufhin der Mann erneut mehrmals auf die Leute zufuhr. Verletzt wurde dabei laut ersten Informationen niemand. Leichte Verletzungen erlitt allerdings ein 17-Jähriger, der den 22-Jährigen stoppen wollte und mit der Hand auf die Heckscheibe schlug.

Der Obersteirer, der keinen Führerschein hat und leicht alkoholisiert (0,7 Promille) war, fuhr schließlich davon. Die Polizei traf ihn kurze Zeit später zu Hause in Kapfenberg an. Er wurde festgenommen, gab aber in ersten Aussagen an, dass ein Freund das Auto gelenkt habe. Dabei blieb er zunächst auch am Sonntag. Die Ermittlungen laufe, am Sonntag wurden mehrere Zeugen befragt.

Der 22-Jährige soll in Zusammenhang mit Drogen- und Einbruchsdelikten amtsbekannt sein.