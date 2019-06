Facebook

Balint Szapar (25) wird den ersten Escape-Room Leobens betreiben © Andreas Schöberl-Negishi

Hinter der großen Holztür in der Langgasse 16 entblättert sich herber Baustellencharme. Was wie Unordnung aussieht, ist aber minutiös geplantes Chaos. Denn hier, in der ehemaligen Motorradwerkstätte, eröffnet Montanstudent Balint Szapar schon bald den allerersten Escape-Room in Leoben. „Als ich die Location gesehen habe, war mir sofort klar, dass sie ideal passt“, so Szapar, der aus der Nähe von Wien ist, ungarische Wurzeln hat, und in Leoben Rohstoffingenieurswesen an der Montanuni studiert.