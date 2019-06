Kleine Zeitung +

KH Hochsteiermark und LPZ Mautern Betriebsdirektor Herbert Kaplans zieht Bilanz

Seit 42 Jahren ist Herbert Kaplans Spitalsmanager – als Verwaltungs- und Betriebsdirektor am LKH Leoben und am LKH Hochsteiermark und als Heimleiter im LPZ Mautern. Nun geht er in Pension.