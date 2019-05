Facebook

Edmund spielen am Samstag, dem 25. Mai, im Congress Leoben © Carina Antl

Die Region mag es rockig. Schon ab Samstag, dem 25. Mai, startet ein fröhlicher Reigen an Konzerten und Festivals, der sich durch die kommenden Wochen zieht wie ein roter Faden. Den knackigen Auftakt setzen Edmund, die sich am Samstag, dem 25. Mai, ab 20 Uhr im Congress Leoben, die Ehre geben – im Rahmen ihrer „Freindschoft“-Tour. Schwungvoll geht es weiter: Eine Woche darauf – am Samstag, dem 1. Juni, werden „Die Seer“ Fans in der Sporthalle Donawitz zum Mitsingen und Tanzen bringen. Beginn des Konzerts ist ebenfalls um 20 Uhr.