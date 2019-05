Großer Bahnhof bei der Eröffnung des Pathologie-Neubaus am LKH Hochsteiermark in Leoben, der um 5,7 Millionen Euro gebaut wurde.

Primarius Martin Tötsch mit dem Team der Pathologie in Leoben vor der um 5,7 Millionen Euro neu- beziehungsweise umgebauten Pathologie © Johanna Birnbaum

In Rekordzeit, ein Jahr nach dem Spatenstich, wurde Donnerstag, Donnerstag, die um 5,7 Millionen Euro neu errichtete Pathologie am LKH Hochsteiermark in Leoben feierlich eröffnet. Sehr zur Freude von Primarius Martin Tötsch und seinem Team, die ab September die neuen Räumlichkeiten, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, beziehen werden.