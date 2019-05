Facebook

Die Zertifizierungsfeier im Innerberger Gewerkschaftshaus in Eisenerz © KK

Im Zentrum einer „International Safe School“ stehen die Themen Gesundheit, Sicherheit sowie Unfallprävention. „Eine ,Safe School Community‘ ist darauf ausgerichtet, in Partnerschaft mit allen in der Schule wirkenden Personen in und rund um die Schule die Gesundheit und Sicherheit zu fördern“, so Elisabeth Fanninger vom Verein „Große schützen Kleine“.