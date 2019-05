Organisatoren wollen mit dem dritten Iron Road For Children heuer noch mehr Kindern helfen und bieten von 26. bis 28. Juli in Leoben wieder ein echtes Kultprogramm.

Auftakt mit Organisatoren, Partnern und Unterstützern © Freisinger

Zu den Klängen von „Born to be Wild“, gespielt von der Band „Old Business“, erfolgte am Montag der Auftakt für das Festival „Iron Road For Children 2019“ in Leoben.

Dieses wird von 26. bis 28. Juli die Montanstadt wieder zum Kochen bringen, denn es werden Benzinbrüder und Schwestern aus ganz Österreich ihre Motoren hier brummen lassen. Im Vorjahr waren es immerhin mehr als 20.000 Besucher, die die vielen Motorräder, Vespas und US-Cars bestaunt haben, und das umfangreiche Musik- und Kulinarikangebot genossen haben.

