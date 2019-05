Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Vorstand vom GenussReich: Erna Schuss, Astrid Moder, Ilse Blachfellner-Mohri (von links) © KK

Astrid Moder (36) aus Leoben ist ein Workaholic. Daran kann kein Zweifel bestehen: Schon jetzt hat sie mit ihrem Café „Die Stube“ am Living Campus in der Montanstadt alle Hände voll zu tun – aber nur fast. Nun wurde die Gastronomin zur Obfrau des GenussReich gewählt. Bisher lenkte Ilse Blachfellner-Mohri aus St. Michael die Geschicke der Kulinarikinitiative. Auch sie ist Gastronomin, führt den Gasthof Eberhard in ihrem Heimatort und wird dem GenussReich als stellvertretende Obfrau erhalten bleiben.