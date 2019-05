Facebook

Tafelbild in der Auszeitgruppe © Thomas Kuhelnik

Acht Uhr morgens in der Auszeitgruppe in Leoben. Die Handflächen der Lehrer, Schüler und Schulassistenten klopfen sich beim täglichen Morgenritual die Müdigkeit aus den Körpern. „Das ist sinnlos!“, ruft einer der Schüler, während er seit einigen Wochen dennoch mit seiner linken Hand leicht schmunzelnd gegen das Brustbein schlägt. Die – bei voller Anwesenheit – aktuell sechs Schüler sind zwischen 11 und 14 Jahre alt, ein Mädchen, fünf Burschen. Sie sind an ihren Stammschulen gemeldet, in der Auszeitgruppe (AZG) sind sie, weil sie in der Regelklasse durch ihr Verhalten derzeit nicht beschulbar sind.

