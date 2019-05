Redewettbewerb "Sag's multi"Hedda Scuric (15) holte den Bundes-Sieg

Vor vier Jahren ohne Deutschkenntnisse nach Österreich gekommen, siegte Hedda Scuric, Schülerin des Neuen Gymnasiums Leoben, bei Redewettbewerb in Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hedda Scuric überzeugte die Jury mit ihrer zweisprachigen Rede © Alex Gotter

Das Thema war spannend, die Ausführungen dazu preiswürdig. „Das Recht, Rechte zu haben“ beschäftigte die 15-jährige Hedda Scuric so intensiv, dass sie die Jury des Redewettbewerbs „Sag’s multi“ mit ihren Ausführungen, Argumenten, dem Aufbau der Rede und vor allem ihren Sprachkenntnissen in Deutsch und Kroatisch überzeugte. Schließlich musste sie zwischen den beiden Sprachen hin und her wechseln und auch dem Leitthema des diesjährigen Wettbewerbs „Brücken und Mauern – wie bauen wir unsere Zukunft?“ entsprechen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.