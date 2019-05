Julia Wögerbauer hat mit ihren 27 Jahren schon viel gesehen und an vielen Orten gelebt. So auch in ihrem eigenen Bauwagen, den sie seit 2017 in Kraubath stehen hat – als Zuhause, aber auch als Atelier.

„Ich bin seit 2015 auf einer Reise, die immer noch nicht zu Ende ist“, Julia Wögerbauer stellt Schmuck aus unterschiedlichem Holz her © KK

Fix war: Ein Flug nach Spanien, und eine sieben Monate lange Reiseversicherung. Dass diese Selbsterkundungsreise sie über unzählige Zwischenstopps wieder zurück nach Österreich, in die Obersteiermark, nach Kraubath und ins Pölstal bringt, war Julia Wögerbauer sicherlich nicht bewusst, als sie den Rucksack packte. Im Gepäck ein abgeschlossenes Studium als Volksschullehrerin, ganz viel Mut und vor allem Offenheit. „Ich wollte wissen, wer ich bin, wer ich sein will, was mir gut tut und was ich kann, das waren die Beweggründe für die Reise“, so Julia Wögerbauer, die ursprünglich aus Oberösterreich kommt, seit 2017 ihr Bauwagenatelier aber in Kraubath stehen hat.