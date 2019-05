300 Schüler hörten zu und redeten mit: Bei der Podiumsdiskussion zu den EU-Wahlen, die in den Kammersälen Donawitz in Szene ging.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jana Habit, Fabio Strobl, Martin Kohlmayr, Carolin Kogler, Andrea Schöndorfer und Julian Stadler von der LSV © Isabella Jeitler

Seit Jahren kämpfen wir, von der Landesschülervertretung, schon für Politische Bildung als Unterrichtsfach, jetzt haben wir das einfach selbst in die Hand genommen, und veranstalten Podiumsdiskussionen zur EU-Wahl in der ganzen Steiermark“, erzählt Martin Kohlmayr von der LSV, die die Veranstaltungen gemeinsam mit der Bundesschülervertretung organisieren. Fünf Termine gibt es für Schüler aus der ganzen Steiermark, der dritte Termin, am Donnerstag, in den Kammersälen in Leoben. Dabei waren etwa 300 Schüler, von der HLW Leoben, der HAK Judenburg und der „B3 Bruck an der Mur“.