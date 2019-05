Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe ADRA mit Sitz in Bruck bringt ausrangiertes Spitalsmobiliar und Geräte des LKH Hochsteiermark in bulgarische Spitäler.

Krankenhaus-Mobiliar vom LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, für ein Spital in Sofia © KK

Es geht doch um das Helfen. Man kann sich gar nicht vorstellen, unter welchen Umständen in vielen bulgarischen Krankenhäusern gearbeitet wird. Es fehlt an Betten, an Geräten und auch die hygienischen Umstände sind einfach unbeschreiblich“, erzählt Felicitas Haring. Seit 29 Jahren arbeitet sie bei der Adventistischen Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, kurz ADRA, in Bruck. Von dort aus hilft sie auch aktiv mit, dass dringend Benötigtes für die Transporte nach Bulgarien beladen werden kann.

