Der Biohof Greiml in Wald am Schoberpass bietet im Bezirk ein gutes Beispiel für plastiklose Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Reinhard Leitner, Gabriela Müller-Hauszer und Gabriel Leitner bewirtschaften den Greimlhof und züchten auch Berner Sennenhunde © KK

Am Biohof Greiml in Wald am Schoberpass hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Dort hat man sich etwa vor einem Jahr dazu entschlossen, Frischhalte- und Alufolien für die Aufbewahrung und das Frischhalten von Lebensmitteln zu vermeiden. Man bietet folgende Alternative an: „Wir lassen von einer Freundin aus recycelten Baumwollstoffen Sackerl nähen. Wir behandeln diese dann mit Bio-Bienenwachs aus unserer Bienenzucht und mit Bio-Jojobaöl“, erklärt Gabriela Müller-Hauszer, die gemeinsam mit Reinhard und Gabriel Leitner den Hof in Unterwald bewirtschaftet.

