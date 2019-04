Physikinteressierte Schüler tagen seit heute, Donnerstag, und noch bis Samstag an der Montanuniversität.

Die fünf besten heimischen Schüler werden Österreich bei der Physik- WM in Warschau vertreten © MU Leoben

Zum 15. Mal werden beim Physik-Wettbewerb an der Montanuni die fünf besten heimischen Schüler auserkoren, die Österreich im Juli bei der Weltmeisterschaft in Warschau vertreten dürfen. Der nationale Ausscheidungswettbewerb für die Physik-WM, der Schülerwettbewerb „Austrian Physicists Tournament“, findet seit heute, Donnerstag, an der Montanuni statt, dauert noch bis Samstag und zieht Teilnehmer aus neun unterschiedlichen Nationen nach Leoben.