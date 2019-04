Wirtschaftstreibende in Eisenerz und Radmer hatten während der Lawinensperren im Jänner finanzielle Einbußen. Deshalb fordert die Wirtschaftskammer nun einen effektiven Lawinenschutz.

Jänner-Schneechaos in Eisenerz

Einsatz für Lawinenschutz und Hilfe für Selbstständige: Gottfried Zagorz, Elfriede Säumel, WK-Präsident Josef Herk, Karin und Gottfried Klapfer und Ivo Gölz (von links) © WKO Steiermark/Klaus Morgenstern

Erleichterung und dennoch ein wenig Unverständnis machen sich bei einigen Unternehmern in Eisenerz breit, wenn sie an die Schneechaos-Tage im Jänner zurückdenken. "Wir sind sehr dankbar, dass wir beim Dachabschaufeln Hilfe durch das Bundesheer hatten und auch unsere Mitarbeiter fleißig mitgeschaufelt haben. Der Schnee türmte sich bis zu dreineinhalb Meter hoch. Ein wirtschaftlicher Schaden für unser Unternehmen war es dennoch“, erzählen Karin und Gottfried Klapfer vom gleichnamigen Autohaus in Eisenerz.

