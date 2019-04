Facebook

Der Pfarrhof der Stiftskirche Göss wird saniert. Bald soll der Schlusspunkt erfolgen © Andreas Schöberl-Negishi

Ganz im Gegensatz zur allgemeinen Großwetterlage in der Kirche haben wir in der Pfarre Göss eine echt starke Aufbruchsstimmung. Es ist der Spirit wirklich zu spüren“, sagt Markus Plöbst, Stadtpfarrer von Leoben. Und die Generalsanierung und Modernisierung des Pfarrhofs von Stift Göss sei von dieser positiven Stimmung getragen. 1,2 Millionen Euro kostet das Projekt, läuft seit einem Jahr und soll demnächst in die Zielgerade gehen.