Autorin Klaudia Blasl liest in Trofaiach © KK

DONNERSTAG, 25. 4.

LEOBEN. Deutsch kreativ. Literaturzirkel mit Karin Hummer. Alpenvereinslokal, Waasenplatz 5-6, 9.30 Uhr. Tel. (03842) 246 03.

LEOBEN. Kinderyoga. Für Kinder ab 3 Jahren. Anmeldung erbeten. Die Stube, Kreuzfeldweg 3/Living Campus, 17 Uhr. Tel. 0664-925 14 18, elisabeth@carpe-diem-training.com.

LEOBEN. Jackpot . – Mit neuem Fitnessprogramm nach der Kur. Sporthalle Donawitz, Kerpelystraße 11, von 9.45 bis 11.15 Uhr.

LEOBEN. Achterbahn. Plattform für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Sozialpsychiatrische Tagesstruktur (Rettet das Kind), Homanngasse 7-9. Infos unter 0676-9295582, Von 15.30 bis 18 Uhr.

LEOBEN. Wiener G´schichten. Präsentiert von Friedrich von Thun. Stadttheater, Homanngasse 5, 19.30 Uhr. Tel. (03842) 40 62-302.

MAUTERN. Tierpark Mautern. Einblick in eine Alpentierwelt voller Abenteuer. Der Wilde Berg Mautern, Alpsteig 1. Donnerstag bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Tel. (03845) 22 68.

TROFAIACH. Mütter-/Elternberatung. Elternberatungszentrum, Kehrgasse 43 c, 14 Uhr. Tel. (03847) 340 93.

TROFAIACH. Tower of Songs mit 16er Buam. Patrick Rutka und Klaus Steurer spielen Musik aus Wien. Der Trofaiachwirt, Hauptstraße 48, 19.30 Uhr. Tel. 0650-492 13 34.

TROFAIACH. 111 tödliche Pflanzen – Kernölkrieg. Buchpräsentation von der Autorin Klaudia Blasl. Kneipp-Aktiv-Club, 18.30 Uhr, Sepp Luschnik-Saal.