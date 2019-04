In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in Gartenhütten sowie Geräteschuppen in St. Michael ein und stahlen daraus Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro.

Einbrüche in Kleingartensiedlung in St. Michael © Sujet: Fotolia/Fuhrmann

In der Zeit zwischen dem 16. April um 20 Uhr und dem 17. April um 10.15 Uhr, brachen Unbekannte in einer Kleingartensiedlung in St. Michael in insgesamt neun Gartenhütten samt Geräteschuppen ein.