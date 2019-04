Facebook

Anton Tropper ist Landesgeschäftsführer der Neos in der Steiermark © KK

Seinen jüngsten Besuch in Leoben für eine kleine Parteiveranstaltung in einem Lokal am Donnerstagabend hat sich Anton Tropper, Landesgeschäftsführer der Neos Steiermark, sicherlich anders vorgestellt. "Das Ganze hat schon am Abend vor der Veranstaltung begonnen. Ich bin mit dem Auto bis direkt vor das Lokal in der Fußgängerzone in der Innenstadt gefahren, um ein paar Sachen auszuladen", erzählt Tropper. Dafür sei er ein paar Mal vom Auto ins Lokal und wieder zurückgegangen. "Innerhalb dieser wenigen Minuten wurde schon zwei Mal auf das Auto gespuckt. Außerdem sind Zigarettenstummel hinter den Scheibenwischer gesteckt worden", so Tropper. Das Fahrzeug hat ein Wiener Kennzeichen und ist klar erkennbar in Pink und mit Beschriftungen als Neos-Auto "gebrandet". Zwar habe er sich gedacht, "dass das Klima in Leoben offenbar sehr aufgeheizt ist", habe den Vorfall jedoch soweit ignoriert, erzählt Tropper.